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Сегодня, 21:45

СКА выиграл у «Нефтехимика» и одержал пятую победу подряд

Иван Торопцев
Корреспондент
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СКА обыграл «Нефтехимик» дома в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:1.

У хозяев отличились Эмиль Галимов, Александр Волков и Степан Фальковский. Единственная шайба гостей на счету Андрея Белозерова.

СКА одержал пятую победу подряд и 21-ю в нынешнем сезоне. Команда лидирует в таблице Западной конференции с 43 очками в 23 матчах. Следующую игру петербуржцы проведут на выезде против московского «Динамо» 28 октября.

«Нефтехимик» с 19 очками в 22 матчах идет на 10-й строчке в таблице Восточной конференции. Команда из Нижнекамска проведет следующий матч 28 октября против «Куньлуня» на выезде.

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СКА (Санкт-Петербург) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Голы: Галимов — 2 (Никишин), 22:59 — 1:0. Волков — 9 (Зыков), 30:30 — 2:0. Белозеров — 4 (бол., Шинкарук, Е.А. Попов), 54:17 — 2:1. Фальковский — 3 (бол., Никишин, Воробьев), 56:30 — 3:1.

Вратари: Самонов — Озолин (59:36 — 59:57).

Штраф: 12 — 12.

Броски: 33 (8+17+8) — 33 (8+14+11).

Судьи: Демура, Морозов.

26 октября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

Хоккей
КХЛ
ХК Нефтехимик
ХК СКА
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