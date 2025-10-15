СКА по буллитам проиграл «Нефтехимику», нижнекамцы прервали серию из 5 поражений

СКА на домашнем льду уступил «Нефтехимику» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:3 Б. Победный буллит забросил Герман Точилкин. У гостей отличились Данил Юртайкин и Никита Хоружев. Голы армейцев на счету Джозефа Бландизи и Матвея Короткого. Два гола СКА по ходу встречи отменили после видеопросмотра. СКА (16 очков) занимает восьмое место в Западной конференции КХЛ. «Нефтехимик» (17) прервал серию из пяти поражений подряд и идет шестым на «Востоке». FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

15 октября, 19:30. Ледовый дворец (Санкт-Петербург) СКА Нефтехимик

Никитин тренер чемпион,но сейчас хуже Ларионова наверное не всё зависит от тренера,хотя состав у цска поинтереснее

Тем, что СКА - папыромина команда. Тем, что в хоккее Профессор в разы больше понимает, но до команды не может достучаться из-за папыроминой команды. В команде точно не хоккейные, а околохоккейные проблемы.

А вообще, конечно, команда СКА ослабла после предыдущего сезона, отъезда лучших игроков в НХЛ. Иностранцы слабые, Ларионов-младший постоянно привозит, Плотников - мёртвый, Голдобин - беспонтовый бездарь-выкормыш свинофермы! Одна надежда на нашего воспитанника девятнадцатилетнего Матвея Короткого, Артемия Плешкова и Зыкова с Воробьевым!

СКА! Пожалейте болельщиков - убирайте "Профессора"!!! Кратко напомню: СКА/Ротенберг - Торпедо/Ларионов Победы 17-4, а в этом сезоне за месяц 0-3 СКА/Ротенберг - ЦСКА Победы 9-1 за 2 сезона Ларионов в СКА при счёте (1-1) по ходу матча НЕ выиграл ни одной встречи, проиграв ажЪ 7 (СЕМЬ) раз.

Наконец-то СКА показал норм хоккей. По спорным шайбам: первая - там с камер толком не видно пересекла шайба линию или нет. Нужно уже ставить камеру в внутри ворот как в НХЛ. Поэтому тут правильно не засчитали, так как не видно с повторов. Вторая - там игры высоко поднятой и это четко видно. Несмотря на это СКА не бросили играть, сравняли. В буллитах игрок Нефтехимика хорошо исполнил, а Короткий перемудрил немного.

Симон Вирсаладзе СКА прервал свою серию из 5 поражений, теперь помог Нижнекамску ) Широкая душа ) 15.10.2025

alexpomor И чем Ларионов, как тренер, лучше Ротенберга? 15.10.2025