15 октября, 22:18

СКА по буллитам проиграл «Нефтехимику», нижнекамцы прервали серию из 5 поражений

Игнат Заздравин
Корреспондент
Фото ХК «Нефтехимик»

СКА на домашнем льду уступил «Нефтехимику» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:3 Б.

Победный буллит забросил Герман Точилкин.

У гостей отличились Данил Юртайкин и Никита Хоружев. Голы армейцев на счету Джозефа Бландизи и Матвея Короткого. Два гола СКА по ходу встречи отменили после видеопросмотра.

СКА (16 очков) занимает восьмое место в Западной конференции КХЛ. «Нефтехимик» (17) прервал серию из пяти поражений подряд и идет шестым на «Востоке».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
15 октября, 19:30. Ледовый дворец (Санкт-Петербург)
СКА
Нефтехимик
Источник: Таблица КХЛ
55

  • НВ

    именитый клуб? ты там что употребляешь? когда это питерская сосиска стал именитым клубом?

    16.10.2025

  • НВ

    нытик, в Питере ныть?

    16.10.2025

  • НВ

    вся РОССИЯ говорит тебе - голосу из Санкт-Петербурга: "ска ПОЗОР РОССИЙСКОГО ХОККЕЯ, а зенит ПОЗОР РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА", так что угомонись, искатель заговора.

    16.10.2025

  • НВ

    а кто еще в КХЛ не трахнул ска? есть такие команды?

    16.10.2025

  • regiment

    Как там Коля поживает? Бонусы за лучшего бомабрадира то получит?

    16.10.2025

  • Грег Хаус

    Кто любит весёлые боевики: Любовь — боль / Love Hurts (2025) Рекомендуем

    16.10.2025

  • bvp

    Но теперь-то уже Ларик усё? Или после Локомотива?

    16.10.2025

  • Грег Хаус

    уСКАкало счастье

    16.10.2025

  • Андрей Кадулин

    Никитин тренер чемпион,но сейчас хуже Ларионова наверное не всё зависит от тренера,хотя состав у цска поинтереснее

    16.10.2025

  • Osokin L

    Вадик, это у кого 24 аккаунта? Это у тебя 24 аккаунта. Тебе нужна консультация психотерапевта.

    16.10.2025

  • ostap1979

    Теперь в каждом матче будут отменять по два-три гола СКА — на всякий случай.

    16.10.2025

  • Supreme77

    В статистике в одном месте1:0, в другом 0:1. Тьфу.

    16.10.2025

  • Vitamin007

    Не все скотам масленица! Схавали, утырки?!

    16.10.2025

  • Vitamin007

    Отсосали! Веди себя прилично!

    16.10.2025

  • Alexei Bondarenko

    При Ротенберге Ларионова-младшего бы не было. И некоторых других персонажей.

    16.10.2025

  • МаратХ

    Не переживай так сильно, а то еще инсульт заработаешь. Вот если ты не сможешь ипотечный взнос сделать, так ни один хоккеист СКА не расстроится и не поможет тебе. Относись к этому спокойно

    16.10.2025

  • Вадим Антропов

    Тихо сам с собой ?! = Вот и доказательство: Зачем тебе 24 аккаунта !!! Чтобы через "посредника" оскорблять оппонента, потому как АРГУМЕНТАЦИЯ НУЛЕВАЯ (( На текстовой работает (ИЗРЕДКА) мой Бригадный подряд = = Ставит дизлайки, не читая вашу (твою) ХРЕНЬ-ЛАБУДУ (( Спокойной ночи, РЕАЛЬНЫЙ засранец:joy: :heart_eyes:

    16.10.2025

  • Реально-паяц..Надо сделать скидку на возраст,хрен с ним.)

    16.10.2025

  • на текстовой 90 процентов придурков??? Ясно. Удачи.

    16.10.2025

  • igor1972

    петушок обоссанный, ты и на хоккейных ветках смердишь)). Паяц)).

    16.10.2025

  • Вадим Антропов

    НЕ захожу на текстовую по двум причинам: А) Смотрю фут/хок. матчи вживую (на стадионах), Б) Текстовая с 90% придурков ОТВЛЕКАЕТ от самих ПЕ-РЕ-ПИ-ТИЙ спортивных состязаний/спектаклей. Здоровья НЕ желаю поколению "ПЕПСИ", т.к. НОРМАЛЬНО дискутировать (без оскорблений/стрелок) вы вряд ли когда-нибудь научитесь. Пока, очередная "молодая" лимита ((

    16.10.2025

  • ))))Ты всегда читаешь текстовую,но туда не заходишь никогда..Ибо,знаешь-тебя заминусят моментально)) Открою тебе секрет: я и за матчем успеваю следить,и с народом общаться..Ты так не можешь-выискиваешь непонравившийся тебе коммент,и дизлайки шлёпаешь..Тебе некогда-занят делом на просторах интернета..) У меня 24 аккаунта??? Ты выжил из ума,дедушка.У меня один аккаунт) У тебя один аккаунт??? Смеши народ дальше)) Будь здоров.)

    16.10.2025

  • Вадим Антропов

    Последний комент переодетому красно-белому: 1) Поменяй методички = У тебя со всех акков одни и те же ВЫСЕРЫ 2) ЗАПАСКА (второй аккаунт) у меня лишь 1, а не как у тебя = их 24 3) Каждый спартаковец думает в меру своей испорченности, всегда переводя стрелки на оппонента 4) Читай пункты №№ 1-3. Самый ПРИМИТИВНЕЙШИЙ твой комент: "ВСЕ ВСЁ ВИДЯТ" = А ты НИЧЕГО (тобишь слепой) 5) Поделюсь секретиком: В Футболе и Хоккее ты НЕ разбираешься по причине = ШЛЁПАНЬЯ бестолковых десятков комментариев по ходу матчей, т.е. сами МАТЧИ тебе до ЛАМПОЧКИ тчк

    15.10.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Тем, что СКА - папыромина команда. Тем, что в хоккее Профессор в разы больше понимает, но до команды не может достучаться из-за папыроминой команды. В команде точно не хоккейные, а околохоккейные проблемы.

    15.10.2025

  • Андрей Недобрый

    Как бы плохо СКА не играл бы ,но он выше коней на 2 очка при равном количестве игр.. Но у тех фантомные чемпионские боли посильнее..

    15.10.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Без дома не будет результата. Китайцы прекрасно улыбаются и очень вежливы...

    15.10.2025

  • А у тебя девиз: самолайк-залог успеха))) Со всех своих 20 аккаунтов. Но тут это не работает-все всё видят...

    15.10.2025

  • Вадим Антропов

    Тебя лучше = АДНАЗНАЧНА!!! У тебя все комментарии ПУСТЫЕ, как у спартаковцев:laughing::stuck_out_tongue:

    15.10.2025

  • Вадим Антропов

    А какая НАДЕЖДА на Короткого ?! Если он забрасывает = СКА проигрывает все матчи = Выиграл лишь 1

    15.10.2025

  • Если ты за СКА с 1971г,то это не доказывает,что ты лучше разбираешься в хоккее...

    15.10.2025

  • Вадим Антропов

    Я с тобой не буду спорить, т.к. дело дойдёт до оскорблений, как и в прошлом году. Замечу лишь, что ты любишь хоккей, но в нём мало разбираешься. А я за СКА с 1971-го года! "ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ СТОКГОЛЬМ!!" = с 1968-го

    15.10.2025

  • Ротенберг с этим составом плёлся бы на последнем месте.

    15.10.2025

  • голос из Санкт-Петербурга

    А вообще, конечно, команда СКА ослабла после предыдущего сезона, отъезда лучших игроков в НХЛ. Иностранцы слабые, Ларионов-младший постоянно привозит (Позор Ларионову-старшему!!!), Плотников - мёртвый, Голдобин - беспонтовый бездарь-выкормыш свинофермы! Одна надежда на нашего воспитанника девятнадцатилетнего Матвея Короткого, Артемия Плешкова и Зыкова с Воробьевым!

    15.10.2025

  • andreijakov1eff

    Ларионов, иди на х..! Только от одного мудака на букву Р избавились ,другой нарисовался. И не забудь легионеров своих , пусть лучше молодежь опыта набирается. Гримальди п...ц клоун. Вышел в овертайме -насрал , игру пропустил ,вышел в концовке - насрал . Чудо а не игрок , мечта любого болельщика .

    15.10.2025

  • Вадим Антропов

    СКА! Пожалейте болельщиков - убирайте "Профессора"!!! Я уже НЕ смотрю на этот ПОЗОР - Берегу НЕРВЫ. Если только загляну в статистику после матча. Кратко напомню тем, кто рычал (оскорблял) на Романа Борисовича: СКА/Ротенберг - Торпедо/Ларионов Победы 17-4, а в этом сезоне за месяц 0-3 СКА/Ротенберг - ЦСКА Победы 9-1 за 2 сезона Ларионов в СКА при счёте (1-1) по ходу матча НЕ выиграл ни одной встречи, проиграв ажЪ 7 (СЕМЬ) раз. Шайба Педана позавчера не в счёт. Помню убрали Назарова за антихоккей, но тогда хотя бы был паритет 10-10 по победам/поражениям... Во чЬто превратили именитый клуб ?! - Это УЖАС (((

    15.10.2025

  • Iron Maiden

    Наконец-то СКА показал норм хоккей. По спорным шайбам: первая - там с камер толком не видно пересекла шайба линию или нет. Нужно уже ставить камеру в внутри ворот как в НХЛ. Поэтому тут правильно не засчитали, так как не видно с повторов. Вторая - там игры высоко поднятой и это четко видно. Несмотря на это СКА не бросили играть, сравняли. В буллитах игрок Нефтехимика хорошо исполнил, а Короткий перемудрил немного.

    15.10.2025

  • Sergey Markelov

    Все что связано со СКА, закнчивается на цифре 5, тут и к бабке не ходи

    15.10.2025

  • Andrey Sakharov

    какая экспрессия)

    15.10.2025

  • голос из Санкт-Петербурга

    Нет! Сила в Правде!

    15.10.2025

  • fell62

    пальцы не устали давить на клавиши ?

    15.10.2025

  • голос из Санкт-Петербурга

    Судьи из Москвы не позволили!

    15.10.2025

  • голос из Санкт-Петербурга

    Где же позорные московские быдло-горлопаны, которые визжали и хрюкали после шайбы, которая залетела в ворота после броска Педана? Куда же они засунули свои языки? В свою ж..у? Московские судьи из "комнаты принятия решения о спорных моментах" НЕ УВИДЕЛИ, что шайба пересекла линию ворот после гола СКА в третьем периоде при счёте 1-1, а затем УВИДЕЛИ игру высокоподнятной клюшкой при счёте 1-2 в пользу Нефтехимика????? Это самое настоящие Позорище! Довольны, обладатели Админресурса московские Позорники? СКА сегодня просто убили судьи из "военной комнаты", которая находится в Москве!

    15.10.2025

  • Andrey Sakharov

    Игнатка, а что за стата у тебя?

    15.10.2025

  • Bossonn

    Это какой-то позор....

    15.10.2025

  • Симон Вирсаладзе

    СКА прервал свою серию из 5 поражений, теперь помог Нижнекамску ) Широкая душа )

    15.10.2025

  • .Точный счёт Матчей.

  • alexpomor

    И чем Ларионов, как тренер, лучше Ротенберга?

    15.10.2025

  • Evgen

    в концовке 3-го периода СКА понравился, хорошо бились..... но дожать не смогли по итогу.

    15.10.2025

    Хоккей
    КХЛ
    ХК Нефтехимик
    ХК СКА
