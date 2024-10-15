СКА сыграет с «Нефтехимиком» в матче FONBET чемпионата КХЛ во вторник, 15 октября. Игра состоится в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния СКА — «Нефтехимик» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры можно смотреть на телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ. Также игры регулярного чемпионата КХЛ показывает онлайн-платформа «Кинопоиск» по платной подписке. Для жителей Санкт-Петербурга игра будет доступна на телеканале «78».

Команда Романа Ротенберга набрала 19 очков и занимает 3-е место в Западной конференции. Клуб из Нижнекамска с 17 баллами располагается на 5-й строчке на «Востоке».

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