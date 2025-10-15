Видео
15 октября, 17:00

СКА — «Нефтехимик»: трансляция матча КХЛ онлайн

СКА и «Нефтехимик» сыграют в чемпионате КХЛ 15 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК СКА, Telegram

СКА и «Нефтехимик» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 15 октября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и начнется в 19.30 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
15 октября, 19:30. Ледовый дворец (Санкт-Петербург)
СКА
Нефтехимик

В прямом эфире встречу показывают онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт КХЛ. Все игры СКА в Санкт-Петербурге показывает канал «78».

Следить за ключевыми событиями и результатом игры СКА — «Нефтехимик» можно в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2025/26 СКА провел 14 игр, набрал 15 очков и занимает восьмое место место на «Западе». У «Нефтехимика» — 15 игр, 15 очков и шестая строчка в Восточной конференции.

Матч СКА — «Нефтехимик» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

КХЛ
ХК Нефтехимик
ХК СКА
