СКА — «Нефтехимик»: видеообзор матча КХЛ

СКА в матче FONBET Чемпионата КХЛ в овертайме обыграл «Нефтехимик» со счетом 3:2.

СКА с 21 очком занимает второе место в Западной конференции, «Нефтехимик» с 18 очками — на пятой строчке «Востока».

В следующем матче петербуржцы 17 октября примут ЦСКА, нижнекамцы в этот же день в Нижнем Новгороде встретятся с «Торпедо».