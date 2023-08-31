СКА обменял форварда Зоркина в «Салават Юлаев»

Нападающий СКА Никита Зоркин продолжит карьеру в «Салавате Юлаеве», сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Петербуржцы обменяли хоккеиста на 18-летнего нападающего уфимской команды Александра Филиппова.

В конце декабря 2022 года 23-летний Зоркин был отдан в аренду в минское «Динамо». В прошлом сезоне регулярного чемпионата КХЛ форвард провел 18 матчей за белорусский клуб, в которых набрал 7 (6+1) очков.