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Сегодня, 16:24

СКА обменял нападающего Бучельникова в «Витязь»

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«Витязь» объявил о переходе из СКА на правах обмена нападающего Дмитрия Бучельникова. В петербургскую команду перешел шведский форвард Дмитрий Тимашов.

20-летний Бучельников с осени прошлого года выступал на правах аренды за «Адмирал». Нападающий провел 29 матчей за владивостокскую команду и набрал 29 (13+16) очков в регулярном чемпионате.

Бучельников становился серебряным призером юниорского чемпионата мира-2021, обладателем Кубка Харламова-2022 и бронзовым призером чемпионата России сезона-2022/23 в составе СКА. В феврале 2024 года хоккеист был признан КХЛ лучшим новичком месяца.

Источник: ХК «Витязь»
Хоккей
ХК Витязь
ХК СКА
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