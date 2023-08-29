СКА обменял нападающего Моисеева в «Ладу»

Сегодня, 08:20
СКА обменял нападающего Данилу Моисеева в «Ладу» на денежную компенсацию, сообщает пресс-служба КХЛ.
25-летний хоккеист с 2021 года играл за питерский клуб. В регулярном чемпионате КХЛ-2022/23 он провел 22 матча и набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «-1».
«Лада» выступала в лиге с 2008 по 2010 год, а затем с 2014 по 2018. Команда была исключена в 2018 году по решению совета директоров.
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