СКА обменял нападающего Моисеева в «Ладу»

СКА обменял нападающего Данилу Моисеева в «Ладу» на денежную компенсацию, сообщает пресс-служба КХЛ.

25-летний хоккеист с 2021 года играл за питерский клуб. В регулярном чемпионате КХЛ-2022/23 он провел 22 матча и набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «-1».

«Лада» выступала в лиге с 2008 по 2010 год, а затем с 2014 по 2018. Команда была исключена в 2018 году по решению совета директоров.