СКА обменял защитника Гранта в «Барыс» на денежную компенсацию

22 ноября, 17:50
Как ранее сообщал «СЭ», СКА обменял защитника Алекса Гранта в «Барыс» на денежную компенсацию.
Одностороннее соглашение с канадским защитником будет действовать до конца текущего сезона, сообщает сайт КХЛ.
В 16 матчах нынешнего сезона 33-летний канадец набрал 6 (1+5) очков.
До этого он несколько сезонов провел в составе «Йокерита». Грант два раза принимал участие в Матче звезд КХЛ.
В прошлом сезоне спортсмен в составе национальной сборной Канады выступил на Олимпийских играх в Пекине.