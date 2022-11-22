СКА обменял защитника Гранта в «Барыс» на денежную компенсацию

Как ранее сообщал «СЭ», СКА обменял защитника Алекса Гранта в «Барыс» на денежную компенсацию.

Одностороннее соглашение с канадским защитником будет действовать до конца текущего сезона, сообщает сайт КХЛ.

В 16 матчах нынешнего сезона 33-летний канадец набрал 6 (1+5) очков.

До этого он несколько сезонов провел в составе «Йокерита». Грант два раза принимал участие в Матче звезд КХЛ.

В прошлом сезоне спортсмен в составе национальной сборной Канады выступил на Олимпийских играх в Пекине.