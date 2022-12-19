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Сегодня, 23:38

СКА обсуждал возможность проведения матчей на стадионе «Зенита»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, что петербургский клуб обсуждал возможность проведения матчей регулярного чемпионата КХЛ против московских ЦСКА и «Спартака» на стадионе футбольного клуба «Зенит».

— Впереди матчи против ЦСКА и «Спартака». Рассматривали возможность сыграть их на «Газпром Арене»?

— Мы это обсуждали, думали, но к этому нужно очень серьезно готовиться. Это как минимум год подготовки со всеми вытекающими. Нужно собрать полные трибуны, обеспечить качество льда. Это огромная работа по организации. Надеюсь, через год получится сыграть на «Газпром Арене». Когда мы проводили такие матчи, они становились замечательным событием. Большая благодарность ПАО «Газпром» и лично Алексею Борисовичу Миллеру, который позволил нам организовать эти мероприятия, когда мы поставили рекорды посещаемости. Конечно, хотим сыграть там еще раз, но нужно очень хорошо подготовиться. Так же как нужно хорошо готовить команду к сезону. Сейчас у нас не было достаточного времени, чтобы организовать эти мероприятия на самом высоком уровне. Мы не можем провести их хуже, чем проводили раньше. Можем делать только лучше. Поэтому не стали рисковать.

Источник: https://www.ska.ru/news/view/ska-vitiaz-priess-konfierientsiia-8/
ХК СКА
ХК Спартак (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
Роман Ротенберг
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