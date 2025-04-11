СКА объявил о переходе Никишина в «Каролину»

СКА объявил о переходе защитника Александра Никишина в «Каролину».

«Спасибо за классное время и крутые эмоции! Желаем удачи лучшему защитнику в истории СКА», — говорится в заявлении петербургского клуба.

Отмечается, что соглашение между игроком и клубом был расторгнуто по обоюдному согласию. Никишин подпишет контракт с «Харрикейнз», которая выбрала его на драфте НХЛ в 2020 году под общим 69-м номером. Права на хоккеиста в КХЛ будут закреплены за петербуржцами.

Никишин выступал за СКА с 2022 года, а с осени 2023 является капитаном команды. Он явлется лидером среди защитников за всю историю армейцев по голам, результативным передачам и набранным очкам.

В сезоне-2024/25 на счету 23-летнего защитника 65 матчей с учетом плей-офф, в которых он набрал 49 (19+30) очков.

Ранее о переходе Никишина сообщал «СЭ».