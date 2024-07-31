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Сегодня, 17:16

СКА объявил о подписании контракта с Кузнецовым

Сергей Разин
корреспондент
Евгений Кузнецов.
Фото Global Look Press
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Форвард Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 32-летним россиянином рассчитано на четыре года. Кузнецов выступал в КХЛ за «Трактор» с 2009 по 2014 год.

Евгений Кузнецов. СКА очень хотел подписать Кузнецова еще семь лет назад. Но он получил контракт жизни с «Вашингтоном»

17 июля «Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов, после чего форвард стал неограниченно свободным агентом.

Кузнецов в марте был обменян из «Вашингтона» в «Каролину». В сезоне-2023/24 форвард провел 63 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 24 (8+16) очка. В 10 играх плей-офф хоккеист набрал 6 (4+2) очков.

Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
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