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Сегодня, 12:25

СКА объявил об уходе Деанджело

Владислав Маслов
Корреспондент
Хоккеист Тони Деанджело
Тони Деанджело.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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СКА объявил о расставании с защитником Тони Деанджело.

Контракт с 29-летним американцем расторгнут по соглашению сторон. Деанджело решил покинуть петербургский клуб по семейным обстоятельствам.

Ранее «СЭ» сообщал, что игрок выведен из состава и готовится к уходу из СКА.

Деанджело в сентябре прошлого года подписал однолетний контракт с армейцами. В сезоне-2024/25 он набрал 32 (6+26) очка в 34 матчах FONBET чемпионата КХЛ.

Ранее Деанджело играл в НХЛ за «Каролину», «Филадельфию» и «Рейнджерс».

Источник: ХК СКА
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Тони Деанджело
ХК СКА
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