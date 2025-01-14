СКА объявил об уходе Деанджело

СКА объявил о расставании с защитником Тони Деанджело.

Контракт с 29-летним американцем расторгнут по соглашению сторон. Деанджело решил покинуть петербургский клуб по семейным обстоятельствам.

Ранее «СЭ» сообщал, что игрок выведен из состава и готовится к уходу из СКА.

Деанджело в сентябре прошлого года подписал однолетний контракт с армейцами. В сезоне-2024/25 он набрал 32 (6+26) очка в 34 матчах FONBET чемпионата КХЛ.

Ранее Деанджело играл в НХЛ за «Каролину», «Филадельфию» и «Рейнджерс».