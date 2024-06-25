СКА объявил о переходе Мичкова в «Филадельфию»

Нападающий Матвей Мичков покинул СКА, сообщает пресс-служба команды. В межсезонье хоккеист присоединится к клубу НХЛ «Филадельфия».

Права на Мичкова в КХЛ закреплены за петербургским клубом.

Форвард перешел в СКА в 2020 году. Вместе с командой Мичков стал обладателем Кубка Харламова и лучшим снайпером в победном плей-офф МХЛ. Он является первым игроком 2004 года рождения, который сыграл в КХЛ.

В ноябре 2021 года дебютировал в сборной России и стал самым молодым хоккеистом в истории национальной команды.

После ухода из СКА Мичков прокомментировал переход в «Филадельфию».