СКА объявил о переходе Мичкова в «Филадельфию»

Сегодня, 17:19
Нападающий Матвей Мичков покинул СКА, сообщает пресс-служба команды. В межсезонье хоккеист присоединится к клубу НХЛ «Филадельфия».
Права на Мичкова в КХЛ закреплены за петербургским клубом.
Форвард перешел в СКА в 2020 году. Вместе с командой Мичков стал обладателем Кубка Харламова и лучшим снайпером в победном плей-офф МХЛ. Он является первым игроком 2004 года рождения, который сыграл в КХЛ.
В ноябре 2021 года дебютировал в сборной России и стал самым молодым хоккеистом в истории национальной команды.
После ухода из СКА Мичков прокомментировал переход в «Филадельфию».