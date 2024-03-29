СКА перевел более 10 миллионов рублей в помощь пострадавшим в «Крокусе»

Пресс-служба СКА сообщила, что клуб перевел более 10 миллионов рублей на помощь пострадавшим после теракта в «Крокус Сити Холле».

«В пятой игре против «Автомобилиста» мы собрали средства, которые перевели в Российский Красный Крест на помощь пострадавшим от теракта в «Крокус Сити Холле».

Сумма набралась внушительная – 10 280 000 рублей, это самое крупное пожертвование в истории клуба.

Такой сбор стал возможным благодаря нашим болельщикам. Спасибо каждому, кто пришел на «СКА Арену» в понедельник и внес свой вклад в общее доброе дело. Все мы – одна команда!» – написал главный тренер красно-синих Роман Ротенберг в своем Telegram-канале.

22 марта в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. По последним данным СК РФ, число погибших составляет 140 человек.

25 марта армейцы в пятом матче серии второго раунда Кубка Гагарина уступили «Автомобилисту» со счетом 4:5. Петербуржцы вылетели из плей-офф, проиграв екатеринбургскому клубу в пятиматчевой серии (1-4).