Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

29 марта, 17:53

СКА перевел более 10 миллионов рублей в помощь пострадавшим в «Крокусе»

Telegram Дзен

Пресс-служба СКА сообщила, что клуб перевел более 10 миллионов рублей на помощь пострадавшим после теракта в «Крокус Сити Холле».

«В пятой игре против «Автомобилиста» мы собрали средства, которые перевели в Российский Красный Крест на помощь пострадавшим от теракта в «Крокус Сити Холле».
Сумма набралась внушительная – 10 280 000 рублей, это самое крупное пожертвование в истории клуба.

Такой сбор стал возможным благодаря нашим болельщикам. Спасибо каждому, кто пришел на «СКА Арену» в понедельник и внес свой вклад в общее доброе дело. Все мы – одна команда!» – написал главный тренер красно-синих Роман Ротенберг в своем Telegram-канале.

22 марта в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. По последним данным СК РФ, число погибших составляет 140 человек.

25 марта армейцы в пятом матче серии второго раунда Кубка Гагарина уступили «Автомобилисту» со счетом 4:5. Петербуржцы вылетели из плей-офф, проиграв екатеринбургскому клубу в пятиматчевой серии (1-4).

Источник: Официальный сайт СКА
КХЛ
ХК СКА
Роман Ротенберг
0
Читайте также
Топ-10 лучших трансферов Зенита в XXI веке
De Telegraaf: Промеса перевели в тюремный комплекс «Аль-Авир»
Спецназ ФСБ заблокировал террористов в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска
Братский финал «Авто» и «Трактора»? Опыт «Магнитки»? Новый чемпион? Полуфинал Кубка Гагарина-2024: пары, расписание, прогнозы
Средства ПВО ликвидировали три украинских БПЛА над Ярославской областью
Экономист перечислил не получившие прибавку к пенсии категории граждан
Популярное видео
Робинсон: драки с Паниным и Тимкиным, преображение «Трактора»
Хмелевский: вылет «Салавата» и будущее в клубе
«Ак Барс» — всё? Чего не хватает «Торпедо»?
«Магнитка» будет бороться за кубок»: интервью Егора Коробкина
Лучший вратарь КХЛ: интервью Александра Самонова
Как «Магнитка» готовится к плей-офф КХЛ?
Анонс первого раунда: Ротенберг vs Ларионов, Никитин vs Федоров
Ларионов vs Сизов, «Трактор», «Сибирь» мимо плей-офф
«Металлург» проводил Зарипова: репортаж из Магнитогорска
Ротенберг в ярости после 5:9 и что с Кузнецовым
Команда Макдэвида — Команда Мэттьюса: финал Матча звезд НХЛ
CКА выходит в лидеры, ужасная игра «Сибири», Разин vs оператор
Кудашов и «Динамо», на что способен СКА, Цыплаков и НХЛ
Ошибка «Сибири», провал «Динамо» в дерби, Ларионов остался в «Торпедо»
Письмо ветеранов СКА, кошмар «Торпедо», «Магнитка» — лидер
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Щитов: «Спартак» не сдастся и сравняет счет в серии с «Металлургом»

Бердников: «Выиграть Кубок Гагарина — реально для «Трактора»