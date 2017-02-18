СКА победил "Филадельфию" в матче ветеранов

В Санкт-Петербурге в Ледовом дворце состоялся выставочный матч, в котором встречались ветераны и друзья СКА и "Филадельфии", информирует официальный сайт питерской команды. На встречу пришли почти 12 тысяч болельщиков (11981).

В игре приняли участие вице-президент СКА Роман Ротенберг, заместитель председателя совета директоров СКА Александр Медведев, тренер "СКА-1946" Максим Соколов, чемпион мира Алексей Яшин, чемпион мира Максим Сушинский, чемпион России Максим Соколов, двукратный обладатель Кубка Стэнли Джо Уотсон и другие.

Товарищеский матч

СКА – "Филадельфия" – 6:3 (3:0, 2:1, 1:2)

Голы: Гордиюк, 03:45 – 1:0. Борисов (Семин, Медведев), 11:47 – 2:0. Гусев (Ротенберг, Сушинский), 13:13 – 3:0. Сушинский (Ротенберг, Дроздецкий), 23:07 – 4:0. Ротеберг (Дроздецкий, Сушинский), 30:24 – 5:0. Карсон (Яшин), 36:30 – 5:1. Ч.Уотсон (Чичран), 54:29 – 5:2. Николишин (Зарыбницки), 55:36 – 5:3. Сушинский, 58:32 – 6:3.