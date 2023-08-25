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25 августа, 22:51

СКА подписал контракт с форвардом Гальченюком

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Роман Ротенберг и Алекс Гальченюк (слева).
Фото Скриншот трансляции.
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СКА подписал двухлетний контракт с американским нападающим Алексом Гальченюком.

Об этом на пресс-конференции после матча с «Сибирью» на турнире памяти Пучкова объявил главный тренер питерцев Роман Ротенберг.

В питерской команде он будет играть под 89-м номером.

9 июля Гальченюк был арестован полицейским управлением города Скоттсдейл. 29-летний американец попал в ДТП и скрылся с места происшествия. Позже стало известно, что Гальченюк после задержания угрожал убить полицейских и выкрикивал расистские оскорбления в их адрес.

13 июля «Аризона» решила расторгнуть контракт с Гальченюком, поместив его на драфт отказов с целью расторжения договора. 19 июля хоккеист публично принес извинения и написал, что будет работать над собой каждый день с целью однажды загладить свою вину.

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