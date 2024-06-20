СКА подписал контракт с Сергеем Андроновым

Бывший нападающий «Локомотива» Сергей Андронов стал игроком СКА, сообщает пресс-служба армейцев.

34-летний хоккеист подписал контракт на два года.

«Локомотив» объявил об уходе Андронова в конце мая. Нападающий выступал за ярославцев с 2022 года.

В минувшем сезоне Андронов провел 59 матчей за «Локомотив» в регулярном чемпионате и набрал 18 (7+11) очков. В плей-офф на его счету 2 (1+1) очка в 20 играх. Всего в КХЛ нападающий сыграл 810 матчей, отметившись 105 голами и 86 результативными передачами.