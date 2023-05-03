СКА подписал новый контракт с Воробьевым

СКА объявил о продлении контракта с форвардом Михаилом Воробьевым.

Соглашение будет действовать до 30 апреля 2025 года.

26-летний хоккеист дебютировал в КХЛ 22 октября 2015-го года в составе «Салавата Юлаева». В апреле 2017 года подписал контракт новичка с «Филадельфией». В сезоне-2020/21 вернулся в «Салават Юлаев». Перешел в СКА в августе 2021 года.

В сезоне-2022/23 Воробьев установил личный рекорд результативности в КХЛ, набрав 45 (16+29) очков в 73 матчах регулярного чемпионата и плей-офф.