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Сегодня, 14:58

СКА подтвердил обмен Хуснутдинова в «Сочи» на Рендулича

Борна Рендулич.
Фото ХК «Сочи»
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СКА объявил о совершении обмена с «Сочи». В южный клуб отправился молодой форвард Марат Хуснутдинов, а в Санкт-Петербург — форвард Борна Рендулич.

31-летний Рендулич в нынешнем сезоне провел 16 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 15 (9+6) очков. Он был главным снайпером и бомбардиром «Сочи» на старте турнира.

21-летний Хуснутдинов в этом чемпионате провел 6 матчей и не набрал ни одного очка. При этом в прошлой регулярке у него было 11+30 очков за 63 встречи.

Также во вторник по поводу этого обмена высказался главный тренер СКА Роман Ротенберг.

«Сочи» идет выше СКА в турнирной таблице Западной конференции, опережая армейский клуб на 5 очков.

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