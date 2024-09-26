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Сегодня, 20:28

СКА пока не заявил Деанджело в КХЛ. Вероятно, это связано с контрактом Галимова

СКА пока не заявил Деанджело в КХЛ
Михаил Зислис
Обозреватель
Тони Деанджело.
Фото ХК СКА
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СКА, несмотря на объявление однолетнего контракта с американским защитником Тони Деанджело, еще не заявил хоккеиста на сезон КХЛ. По нашей информации, это может быть связано с ситуацией вокруг контракта форварда Эмиля Галимова.

Формально СКА уже вписывается в потолок в 900 миллионов рублей даже с учетом Деанджело благодаря понижению зарплаты защитника Александра Никишина. Однако, как стало известно «СЭ», стоит учитывать другой важный пункт регламента.

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По нашим данным, СКА не внес в заявку на сезон нападающего Эмиля Галимова, хотя его контракт с зарплатой в 40 миллионов рублей в год действует до конца сезона-2025/26. При этом, согласно статье 33 Спортивного регламента КХЛ, в случае невключения игрока в заявку к клубу могут быть применены дисциплинарные санкции.

Вот как прокомментировали ситуацию для «СЭ» в пресс-службе КХЛ:

— Нападающий Эмиль Галимов включен в список игроков основной команды ХК СКА, но не заявлен на текущий сезон КХЛ в связи с тем, что не выполнены все требования включения в заявку, указанные в статье 36 Спортивного регламента КХЛ. Зарплата данного игрока не учитывается в потолке зарплат хоккеистов клуба. Лига может оставить за собой право не допускать игроков по новым дозаявкам основной команды, пока не будут исправлены недочеты в ранее присланных дозаявках, — заявили в КХЛ.

Отметим, что какой из пунктов статьи 36 повлиял на невключение в заявку, в лиге не сообщили. При этом последнее предложение, вероятно, указывает на ситуацию с Деанджело — и то, что американец будет заявлен за СКА после разрешения ситуации с Галимовым. Главный тренер СКА Роман Ротенберг ранее говорил о том, что армейцы ищут новый клуб форварду — скорее всего, в ближайшее время стоит ждать его обмена.

Тони Деанджело
КХЛ
ХК СКА

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