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Сегодня, 17:52

СКА получил права на самого результативного защитника «Сочи»

Иван Шитик
Корреспондент
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Как ранее сообщал «СЭ», самый результативный защитник «Сочи» Никита Зоркин перешел в СКА.

СКА и «Сочи» провели обмен защитниками, в результате которого в Санкт-Петербург отправился Никита Зоркин, а в обратном направлении — Никита Ващенко, сообщает пресс-служба КХЛ.

Зоркин в 27 матчах забросил четыре шайбы и отдал шесть результативных передач, Ващенко же принял участие в двух играх, и очков не набрал.

Напомним, что Зоркин уже выступал за СКА ранее. В сезоне-2020/21 он провел за питерский клуб 6 матчей и сделал 1 результативную передачу.

«Сочи» и СКА провели шестой обмен между собой в нынешнем сезоне.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/12/03/506437.html
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