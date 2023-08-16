СКА пожертвует семье Амирова миллион рублей призовых за победу в предсезонном турнире

Главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что клуб принял решение перевести семье скончавшегося форварда «Салавата Юлаева» Родиона Амирова миллион рублей призовых за победу в предсезонном турнире в Сочи.

14 августа стало известно, что Амиров скончался в возрасте 21 года. В феврале 2022 году у хоккеиста было обнаружена опухоль головного мозга. Он проходил шестинедельный курс химиотерапии в Германии.

«Новость о преждевременной кончине нашего товарища Родиона Амирова потрясла до глубины души всех в нашей команде — тренеров, игроков, персонал. Как вы помните, на прошлой неделе СКА стал победителем турнира Лига Ставок Sochi XHL и выиграл миллион рублей. Сегодня мы сообща решили перевести эти деньги семье Родиона Амирова.

Наш друг Родион, мы никогда тебя не забудем!» — написал Ротенберг в Telegram-канале.

Амиров дебютировал за «Салават Юлаев» в 2019 году. В мае этого года уфимская команда продлила с ним контракт на один сезон. 15 августа пресс-служба клуба сообщила, что болельщики начали приносить цветы, свечи и игрушки к центральному входу «Уфа-Арены» в память о нападающем команды.

Амиров выступал за юниорские сборные России с 17 до 20 лет и стал серебряным призером юниорского чемпионата мира-2019. В конце 2020 года он привлекался в национальную сборную страны.