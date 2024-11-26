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Сегодня, 13:19

СКА предлагает ослабить «правило трех» в КХЛ

Иван Богун
Корреспондент
Роман Ротенберг.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», на сессии рабочей группы по контрактным и спортивным вопросам СКА предложил изменить введенное прошлой весной правило, ограничивающее количество переходов из одной команды в другую до трех человек.

Напомним, что согласно пункту 26 статьи 16 Правового регламена КХЛ, начиная с 1 июня лига может зарегистрировать не более трех контрактов одного «нового» клуба с хоккеистами, имевшими в период с 1 мая прошлого года по 31 мая текущего года зарегистрированный контракт с одним и тем же «старым» клубом.

Петербуржцы предлагают не учитывать в в числе «трех бывших»:

1. Игроков, получивших статус неограниченно свободного агента (НСА) в период с 1 по 10 июня.

2. Игроков, имеющих в предстоящем сезоне право играть в МХЛ.

3. Игроков в возрасте старше 29 лет.

4. Игроков, который не провели в предыдущем сезоне ни одного матча в КХЛ.

Хоккей
КХЛ

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