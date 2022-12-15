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15 декабря, 14:36

СКА продлил контракт с вратарем Дмитрием Николаевым на два сезона

Алина Савинова
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СКА продлил контракт с вратарем команды Дмитрием Николаевым, сообщает пресс-служба Telegram-канала клуба.

Новое соглашение с хоккеистом рассчитано до 30 апреля 2025 года.

Николаев является воспитанником СКА. В ноябре 2021 года он дебютировал в КХЛ за основной состав команды, вместе с которой по итогам сезона занял третье место в регулярном чемпионате КХЛ.

В мае 2022 года Николаев принял участие в товарищеских матчах за сборную России против команды Белоруссии и отметился забитым голом в дебютной игре.

Источник: https://t.me/hcska/7301
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