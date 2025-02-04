СКА пропустил шесть голов за период, отстав на четыре минуты от исторического антирекорда КХЛ

Сегодня, 20:50
СКА проиграл первый период матча против «Ак Барса» со счетом 1:6 и стал четвертой командой в истории КХЛ, пропустившей шесть шайб к первому перерыву. Любопытно, что для казанцев нынешний результат оказался только третьим в истории. Шестой гол в ворота армейцев Артем Галимов забил на пятой секунде 20-й минуты, тогда как с «Авангардом» рекордный результат был достигнут на секунду быстрее, а с «Трактором» всего за 16 минут и 43 секунды. По скорострельности в истории лиги лидирует ЦСКА, который повел со счетом 6:0 в игре со «Слованом» к началу 16-й минуты.
|
Дата
|
Клуб
|
Матч
|
Время шестого гола
|
11.02.2015
|
ЦСКА
|
Слован (д) — 12:0
|
15.03
|
20.10.2017
|
Ак Барс
|
Трактор (д) — 7:1
|
16.43
|
14.03.2009
|
Ак Барс
|
Авангард (г) — 11:1
|
19.04
|
04.02.2025
|
Ак Барс
|
СКА (г) — 7:2*
|
19.05
|
23.02.2021
|
Динамо М
|
Автомобилист (д) — 6:0
|
21.51
|
15.11.2016
|
СКА
|
Барыс (д) — 9:0
|
22.09
|
22.10.2010
|
Локомотив
|
Трактор (д) — 6:5
|
22.11
|
04.01.2009
|
Барыс
|
Витязь (д) — 11:6
|
22.49
|
30.11.2009
|
Нефтехимик
|
Лада (д) — 9:2
|
23.53
Матч продолжается.