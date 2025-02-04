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Сегодня, 20:50

СКА пропустил шесть голов за период, отстав на четыре минуты от исторического антирекорда КХЛ

Кирилл Бурдаков
Статистик
Хоккеисты «Ак Барса» забили шесть голов за тайм в ворота СКА.
Фото ХК «Ак Барс»
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СКА проиграл первый период матча против «Ак Барса» со счетом 1:6 и стал четвертой командой в истории КХЛ, пропустившей шесть шайб к первому перерыву. Любопытно, что для казанцев нынешний результат оказался только третьим в истории. Шестой гол в ворота армейцев Артем Галимов забил на пятой секунде 20-й минуты, тогда как с «Авангардом» рекордный результат был достигнут на секунду быстрее, а с «Трактором» всего за 16 минут и 43 секунды. По скорострельности в истории лиги лидирует ЦСКА, который повел со счетом 6:0 в игре со «Слованом» к началу 16-й минуты.

Все команды в истории КХЛ, которые забивали 6 голов к 25-й минуте

Дата

Клуб

Матч

Время шестого гола

11.02.2015

ЦСКА

Слован (д) — 12:0

15.03

20.10.2017

Ак Барс

Трактор (д) — 7:1

16.43

14.03.2009

Ак Барс

Авангард (г) — 11:1

19.04

04.02.2025

Ак Барс

СКА (г) — 7:2*

19.05

23.02.2021

Динамо М

Автомобилист (д) — 6:0

21.51

15.11.2016

СКА

Барыс (д) — 9:0

22.09

22.10.2010

Локомотив

Трактор (д) — 6:5

22.11

04.01.2009

Барыс

Витязь (д) — 11:6

22.49

30.11.2009

Нефтехимик

Лада (д) — 9:2

23.53

Матч продолжается.

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КХЛ
ХК Ак Барс
ХК СКА
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