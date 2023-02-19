СКА проведет первый матч в плей-офф ФОНБЕТ КХЛ 1 марта, московское «Динамо» — 2 марта

Официальный сайт ФОНБЕТ Континентальной хоккейной лиги объявил даты первых матчей СКА и московского «Динамо» в плей-офф.

Клуб из Санкт-Петербурга проведет первую игру в первом раунде Западной конференции 1 марта, она будет домашней.

Первый матч «Динамо» в плей-офф состоится 2 марта.

СКА досрочно обеспечил себе первое место в таблице Запада, у команды 99 очков в 65 матчах. Московское «Динамо» идет на пятой строчке в конференции с 82 очками в 65 играх. Соперники команд в первом раунде Кубка Гагарина еще не определились.