Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

6 ноября, 20:37

СКА пустил на арену болельщика в свитере «Шанхая» только после официального письма от китайского клуба

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея

«СЭ» стали известны подробности инцидента, который произошел в Санкт-Петербурге перед матчем FONBET чемпионата КХЛ СКА — «Шанхай Дрэгонс» в «Ледовом дворце».

Одного из болельщиков китайской команды не пускали на арену, мотивируя это надписями иероглифами на его свитере.

В итоге фанат «Шанхая» все-таки попал на матч, но ему пришлось около 50 минут ждать, пока «драконы» отправят СКА официальное письмо с переводом китайских слов на джерси. Там было написано «Шанхай Дрэгонс».

18

  • Бустег

    "наш позор вам только снится"?

    07.11.2025

  • Бустег

    зря пустили, таких надо сразу паковать в скорцова-степанова

    07.11.2025

  • Федот

    Регулярно смотрю хоккей КХЛ. Всё графическое сопровождение матча на английском. В какой стране такое возможно?

    07.11.2025

  • Shamil Samigullin

    Не накажут - закон суров, но он закон !

    07.11.2025

  • alexb2025personal

    Ну вообще-то ситуация спорная. Наши попадали в непростые ситуации на востоке. Иероглиф-то красивый, но девка в нем утверждает, что она п...р. Люди набивают, нацепляют что-то в чем не понимают и чего другие не понимают, а потом удивляются, что попадают в дурное положение. Представьте, человек пришел на Маккаби, а там на иврите нацистский лозунг. Почему охрана должна разбираться в иероглифах?

    07.11.2025

  • Константин Мишин

    явно было написано что-то запрещённое! :rofl::rofl::rofl::rofl:

    06.11.2025

  • Philip Future

    А чего ещё от питерских ожидать ? Примитивный, озлобленный колхоз . .

    06.11.2025

  • Chibr89

    бредятина

    06.11.2025

  • Комитет по правописанию

    Ничего, что у нас в стране каждый первый имеет что-то на себе, с собой и т.д. производства Китая? Шмотки, обувь, электроника. По факту, любого фаната можно остановить, заставить показать все бирки и шильдики и (обязательно!) найти хотя бы что-то с иероглифами. И отправить восвояси со стадиона, вооружившись словами про "запрещено регламентом КХЛ". И проводить матчи при пустых трибунах. )) Млин, а ведь игроки тоже во всем китайском играют, как пить дать. Чо ж делать-то? Запрещено ж по регламенту на площадку выходить - там эти, иероглифы... ))) И что они к китайцу с символикой китайского клуба прицепились? Тут своих таких - вся страна. ))

    06.11.2025

  • Yashma Inv1

    Регламент, вроде как, только на официальные логотипы и надписи распространяется. А что и как у болельщиков написано их не касается.

    06.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    ???·????????????????????????

    06.11.2025

  • Семён Фадеич

    А как, именно, строго? Штраф?

    06.11.2025

  • kbakyxa

    а то, что болельщик китайской команды по-китайски может разговаривать никого не смутило - мало ли что он там говорит, а вдруг крамолу

    06.11.2025

  • Артемон Доберманов

    Дибилизм

    06.11.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Как гуру романбарисыч ушел, сразу бардак начался

    06.11.2025

  • Gordon

    Дичь какая-то... Надеюсь, накажут - и строго.

    06.11.2025

  • Али Кабир

    они прочитали: соси-ска.

    06.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Какая разница, что у него напасано иероглифами, если всё равно никто ничего не смог бы прочитать?

    06.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    ХК СКА
    ХК Шанхай Дрэгонс (Куньлунь Ред Стар)
    Читайте также
    Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
    Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
    Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
    ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
    Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
    В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
    Популярное видео
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    «Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
    «Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
    «Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя