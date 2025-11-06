СКА пустил на арену болельщика в свитере «Шанхая» только после официального письма от китайского клуба

6 ноября, 20:37
«СЭ» стали известны подробности инцидента, который произошел в Санкт-Петербурге перед матчем FONBET чемпионата КХЛ СКА — «Шанхай Дрэгонс» в «Ледовом дворце».
Одного из болельщиков китайской команды не пускали на арену, мотивируя это надписями иероглифами на его свитере.
В итоге фанат «Шанхая» все-таки попал на матч, но ему пришлось около 50 минут ждать, пока «драконы» отправят СКА официальное письмо с переводом китайских слов на джерси. Там было написано «Шанхай Дрэгонс».
Бустег
"наш позор вам только снится"?
07.11.2025
Бустег
зря пустили, таких надо сразу паковать в скорцова-степанова
07.11.2025
Федот
Регулярно смотрю хоккей КХЛ. Всё графическое сопровождение матча на английском. В какой стране такое возможно?
07.11.2025
Shamil Samigullin
Не накажут - закон суров, но он закон !
07.11.2025
alexb2025personal
Ну вообще-то ситуация спорная. Наши попадали в непростые ситуации на востоке. Иероглиф-то красивый, но девка в нем утверждает, что она п...р. Люди набивают, нацепляют что-то в чем не понимают и чего другие не понимают, а потом удивляются, что попадают в дурное положение. Представьте, человек пришел на Маккаби, а там на иврите нацистский лозунг. Почему охрана должна разбираться в иероглифах?
07.11.2025
Константин Мишин
явно было написано что-то запрещённое! :rofl::rofl::rofl::rofl:
06.11.2025
Philip Future
А чего ещё от питерских ожидать ? Примитивный, озлобленный колхоз . .
06.11.2025
Chibr89
бредятина
06.11.2025
Комитет по правописанию
Ничего, что у нас в стране каждый первый имеет что-то на себе, с собой и т.д. производства Китая? Шмотки, обувь, электроника. По факту, любого фаната можно остановить, заставить показать все бирки и шильдики и (обязательно!) найти хотя бы что-то с иероглифами. И отправить восвояси со стадиона, вооружившись словами про "запрещено регламентом КХЛ". И проводить матчи при пустых трибунах. )) Млин, а ведь игроки тоже во всем китайском играют, как пить дать. Чо ж делать-то? Запрещено ж по регламенту на площадку выходить - там эти, иероглифы... ))) И что они к китайцу с символикой китайского клуба прицепились? Тут своих таких - вся страна. ))
06.11.2025
Yashma Inv1
Регламент, вроде как, только на официальные логотипы и надписи распространяется. А что и как у болельщиков написано их не касается.
06.11.2025
Adiоs Amigos R
???·????????????????????????
06.11.2025
Семён Фадеич
А как, именно, строго? Штраф?
06.11.2025
kbakyxa
а то, что болельщик китайской команды по-китайски может разговаривать никого не смутило - мало ли что он там говорит, а вдруг крамолу
06.11.2025
Артемон Доберманов
Дибилизм
06.11.2025
Неприкрытый Писярев
Как гуру романбарисыч ушел, сразу бардак начался
06.11.2025
Gordon
Дичь какая-то... Надеюсь, накажут - и строго.
06.11.2025
Али Кабир
они прочитали: соси-ска.
06.11.2025
Saiga-спринтер
Какая разница, что у него напасано иероглифами, если всё равно никто ничего не смог бы прочитать?
06.11.2025