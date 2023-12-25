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Сегодня, 20:00

СКА: расписание и время начала матчей в новогодние праздники

СКА проведет шесть матчей в КХЛ с 25 декабря по 7 января
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Тренер Роман Ротенберг.
Роман Ротенберг.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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С 25 декабря по 7 января СКА проведет шесть матчей ФОНБЕТ чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 . «СЭ» публикует информацию о расписании игр команды тренера Романа Ротенберга в новогодние праздники. Время начала матчей — московское.

В прямом эфире смотреть видеотрансляции игр СКА в КХЛ можно на каналах 78 и на KHL Prime, а также по подписке в сервисе Кинопоиск и на официальном сайте КХЛ. Ключевые события матчей доступны в матч-центре «СЭ».

Расписание и время начала матчей СКА в новогодние праздники 2023 / 2024

25 декабря 2023 года. 19.30. «Динамо» М — СКА
Онлайн-трансляция

27 декабря 2023 года. 19.30. ЦСКА — СКА
Онлайн-трансляция

30 декабря 2023 года. 17.30. СКА — «Автомобилист»
Онлайн-трансляция

3 января 2024 года. 17.00. СКА — «Витязь»
Онлайн-трансляция

5 января 2024 года. 17.00. СКА — «Локомотив»
Онлайн-трансляция

7 января 2024 года. 17.00. СКА — «Металлург»
Онлайн-трансляция

КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.

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