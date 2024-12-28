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Сегодня, 17:15

СКА: расписание матчей в новогодние праздники 2024 / 2025

СКА сыграет в КХЛ в новогодние праздники с 28 декабря до 12 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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СКА проведет четыре матча в FONBET чемпионате КХЛ с 28 декабря 2024-го по 12 января 2025 года. В новогодние праздники три игры команды Романа Ротенберга состоятся на домашней арене с гостями из столичного региона, а четвертая — в Москве.

Расписание и время начала матчей СКА в КХЛ в новогодние праздники 2024/25:

Время начала матчей — московское.

Трансляции игр КХЛ в прямом эфире можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск», также матчи показывают каналы «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги.

Расписание, результаты и турнирные таблицы регулярного чемпионата в актуальном виде изучайте в разделе КХЛ на сайте «СЭ». Ключевые события игр можно также отслеживать в нашем матч-центре.

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КХЛ
ХК Витязь
ХК Динамо (Москва)
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
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