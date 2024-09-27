Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:27

СКА расторг соглашение с Галимовым

Алина Савинова
Telegram Дзен

Пресс-служба КХЛ объявила о расторжении соглашения между СКА и нападающим Эмилем Галимовым.

Ранее «СЭ» сообщал, что петербургский клуб не внес 32-летнего хоккеиста в заявку на сезон, хотя его контракт с зарплатой в 40 миллионов рублей в год рассчитан до конца сезона-2025/26.

В пятницу главный тренер петербуржцев Роман Ротенберг заявил, что Галимов продолжит тренироваться и играть в «СКА-Неве», пока клуб вместе с агентом форварда продолжит искать для него подходящий вариант в КХЛ.

В минувшем сезоне Галимов провел 20 матчей за СКА в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ, набрав 5 (1+4) очков. В плей-офф на его счету один гол и одна результативная передача в 8 играх.

Эмиль Галимов
Хоккей
КХЛ
ХК СКА

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Google намерен сохранить в России бесплатные сервисы
Кто лучше — Барко или Батраков? Почему команда Станковича — не фаворит? Что происходит перед матчем «Спартак» - «Локомотив»
Сын губернатора Паслера и еще 16 хоккеистов из одной команды уехали в США
Дом отравившейся под Красноярском семьи обрабатывали дихлофосом
Заявлениям Зеленского с трибуны ООН нельзя верить. И вот почему
Бывший одноклубник Криштиану Роналду снялся в порно
Сегодня
Вчера
Неделя