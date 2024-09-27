СКА расторг соглашение с Галимовым

Пресс-служба КХЛ объявила о расторжении соглашения между СКА и нападающим Эмилем Галимовым.

Ранее «СЭ» сообщал, что петербургский клуб не внес 32-летнего хоккеиста в заявку на сезон, хотя его контракт с зарплатой в 40 миллионов рублей в год рассчитан до конца сезона-2025/26.

В пятницу главный тренер петербуржцев Роман Ротенберг заявил, что Галимов продолжит тренироваться и играть в «СКА-Неве», пока клуб вместе с агентом форварда продолжит искать для него подходящий вариант в КХЛ.

В минувшем сезоне Галимов провел 20 матчей за СКА в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ, набрав 5 (1+4) очков. В плей-офф на его счету один гол и одна результативная передача в 8 играх.