СКА разгрузил платежную ведомость более чем на 60 миллионов рублей благодаря переподписаниям контрактов

«СЭ» стали известны подробности переподписаний контрактов хоккеистов СКА в это межсезонье. Напомним, что армейцы расторгли соглашения с рядом игроков перед открытием рынка свободных агентов 1 мая. Это было сделано с целью подписания новых контрактов и снижения окладов в них на сезон-2024/25, чтобы освободить место под потолком зарплат. По регламенту КХЛ, после открытия рынка такую процедуру можно было бы провернуть только с тремя хоккеистами — СКА же сделал это с шестью.

Михаил Воробьев получит 50 миллионов рублей вместо 70, Андрей Педан — 40 вместо 60, Павел Дедунов — 20 вместо 30. Меньшие снижения получили Валентин Зыков (из 31 — 25), Марат Хайруллин (из 55 — 50) и Артем Земченок (из 45 — 40). При этом при уменьшении контрактов на чемпионат-2024/25 часть игроков получили дополнительный год контракта или другие новые пункты в соглашениях.

Сейчас платежная ведомость СКА составляет около 900 миллионов рублей, положенных по регламенту, клуб планирует расстаться с Никитой Камаловым, Степаном Старковым и Эмилем Галимов, чтобы подписать еще двух новичков — Никиту Зайцева и Сергея Андронова.

Все зарплаты СКА — смотрите по ссылке.