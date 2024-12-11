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Сегодня, 13:53

СКА объявил о возвращении на «СКА Арену»

Сергей Разин
корреспондент
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СКА с 17 декабря будет проводить домашние матчи на «СКА Арене», сообщается на официальном сайте клуба.

Отмечается, что билеты на декабрьские матчи в Ледовом дворце будут недействительны для прохода на игры на «СКА Арене». В последнем месяце 2024 года петербуржцы сыграют дома с «Локомотивом» (17 декабря), «Торпедо» (19 декабря) и «Адмиралом» (21 декабря).

С 12 по 15 декабря на новой арене пройдет Кубок Первого канала.

В сезоне-2023/24 СКА также провел несколько матчей на «СКА Арене», после чего новый сезон начал в Ледовом дворце.

СКА после 34 матчей занимает пятое место в Западной конференции, набрав 44 очка.

Источник: Сайт СКА
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