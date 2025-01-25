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Сегодня, 19:21

СКА победил «Салават Юлаев», Зыков отдал три передачи

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СКА в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ обыграл «Салават Юлаев» — 3:2.

Нападающий хозяев Валентин Зыков поучаствовал во всех голах команды и набрал 3 (0+3) очка. Лучший бомбардир и снайпер лиги форвард уфимцев Джош Ливо забросил 10-ю шайбу в пяти последних играх.

Для СКА это вторая победа в семи последних матчах, питерцы с 59 очками занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Салават (64 очка) — третий на «Востоке».

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СКА (Санкт-Петербург) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:2 (0:0, 3:1, 0:1)

Голы: Бардаков — 15 (Зыков, Юдин), 20:34 — 1:0. Ливо — 38 (Тодд), 24:50 — 1:1. Карпухин — 4 (Зыков, Грицюк), 29:00 — 2:1. Грицюк — 16 (Бардаков, Зыков), 33:49 — 3:1. Ремпал — 20 (Хмелевский, Уилсон), 59:54 — 3:2.

Вратари: Плешков — Самонов (55:45 — 58:01, 58:25).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 45 (11+17+17) — 43 (13+14+16).

Судьи: Бондарь, Морозов.

25 января. Санкт-Петербург. СКА Арена. 23291 зритель.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2024-2025/?type=division
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КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК СКА
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