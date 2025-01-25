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Сегодня, 15:45

СКА — «Салават Юлаев»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

СКА и «Салават Юлаев» сойдутся в чемпионате КХЛ 25 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК СКА, Telegram
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Матч СКА — «Салават Юлаев» в FONBET чемпионате КХЛ пройдет в субботу, 25 января. Игра на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге начнется в 17.00 по московскому времени.

Трансляция встречи организована на онлайн-платформе «Кинопоиск» и официальном сайте КХЛ. Для жителей регионов команд игру в прямом эфире покажут также санкт-петербургский канал «78» и уфимский канал «БСТ».

За ключевыми событиями и результатом игры СКА — «Салават Юлаев» можно следить в матч-центре на нашем сайте.

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 СКА провел 47 матчей, набрал 57 очков и перед этим игровым днем занимал шестое место в Западной конференции. «Салават Юлаев» с 64 очками после 47 матчей делил второе место на «Востоке».

КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК СКА
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