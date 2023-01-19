СКА обыграл «Северсталь» в серии буллитов

СКА одержал победу над «Северсталью» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1 Б.

В составе петербургской команды в основное время отличился Марат Хайруллин. У клуба из Череповца шайбу забросил Даниил Вовченко.

СКА продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции, набрав 86 очков в 54 играх. «Северсталь» идет на 9-й позиции (52 очка в 53 матчах).

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Вовченко — 16 (бол., Гераськин), 19:56 — 1:0. Хайруллин — 24 (бол., Никишин), 37:06 — 1:1.

Победный буллит: Яшкин.

Вратари: Шугаев (60:13 — 63:05, 63:24) — Подъяпольский.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 27 (7+8+7+5) — 42 (15+18+9+0).

Судьи: Морозов, Соин.

19 января. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».