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Сегодня, 18:00

СКА — «Северсталь»: прямая трансляция матча КХЛ

Матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Северсталь» пройдет 20 сентября в 19:30 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ХК СКА.
Фото ХК СКА
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СКА и «Северсталь» в среду, 20 сентября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Игра состоится в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге, начало — в 19.30 по московскому времени.

Смотреть матч СКА — «Северсталь» можно с помощью КХЛ ТВ, а также на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko Sport.

Формальные события игры СКА — «Северсталь» будут доступны в матч-центре «СЭ».

СКА находится на десятом месте в турнирной таблице Западной конференции, а серия поражений питерского клуба уже достигла пяти матчей. «Северсталь» набрала 7 очков и занимает 7 строчку.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

КХЛ: полный календарь матчей и все команды сезона

Хоккей
КХЛ
ХК Северсталь
ХК СКА
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