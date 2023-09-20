СКА и «Северсталь» в среду, 20 сентября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Игра состоится в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге, начало — в 19.30 по московскому времени.

Смотреть матч СКА — «Северсталь» можно с помощью КХЛ ТВ, а также на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko Sport.

Формальные события игры СКА — «Северсталь» будут доступны в матч-центре «СЭ».

СКА находится на десятом месте в турнирной таблице Западной конференции, а серия поражений питерского клуба уже достигла пяти матчей. «Северсталь» набрала 7 очков и занимает 7 строчку.

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