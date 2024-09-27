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Сегодня, 22:03

СКА победил «Северсталь» со счетом 8:5, Деанджело и Педан сделали 7 голевых передач

СКА дома обыграл «Северсталь» со счетом 8:5
Руслан Минаев
Василий Глотов (СКА) и Иван Подшивалов («Северсталь»).
Фото ХК СКА
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СКА дома обыграл «Северсталь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 8:5. Встреча проходила в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге.

В СКА дебютировал американский защитник Тони Деанджело, новичок клуба из Санкт-Петербурга оформил ассистентский хет-трик. У его партнера по обороне Андрея Педана — четыре голевые передачи. Две шайбы и один голевой пас на счету форварда Валентина Зыкова. У гостей 3 (1+2) очка набрали нападающие Данил Аймурзин и Кирилл Пилипенко.

Форвард питерского клуба Евгений Кузнецов покинул лед в первом периоде, почувствовав боль в руке.

Команды забросили семь шайб в первом периоде, побив два рекорда КХЛ.

СКА одержал пятую победу подряд. Команда Романа Ротенберга набрала 13 очков и занимает второе место в таблице Западной конференции. «Северсталь» потерпела третье поражение подряд. Череповецкий клуб с 10 очками занимает 6-ю строчку на «Западе».

КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Северсталь» (Череповец) — 8:5 (5:2, 3:1, 0:2)

Голы: Коростелев — 5 (бол., Аймурзин, Пилипенко), 6:52 — 0:1. Зыков — 4, 7:03 — 1:1. Абросимов — 2 (Подшивалов), 7:25 — 1:2. Воробьев — 3 (Толчинский, Педан), 8:33 — 2:2. Демидов — 4 (Деанджело, Педан), 12:00 — 3:2. Алистров — 1 (Деанджело, Педан), 13:23 — 4:2. Хайруллин — 3 (Воробьев, Выдренков), 14:55 — 5:2. Зыков — 5 (Деанджело, Галенюк), 28:20 — 6:2. Пилипенко — 7 (Аймурзин, Ильин), 34:24 — 6:3. Глотов — 1 (Зыков, Педан), 36:25 — 7:3. Грицюк — 3 (Глотов), 39:18 — 8:3. Аймурзин — 6 (Ильин), 47:18 — 8:4. Лишка — 2 (бол., Пилипенко), 54:50 — 8:5.

Вратари: Плешков (Серебряков, 40:00) — Самойлов (Шостак, 13:23).

Штраф: 33 — 6.

Броски: 42 (19+13+10) — 44 (13+18+13).

Судьи: Метальников, Сидоренко.

27 сентября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 12156 зрителей.

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