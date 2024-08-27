Дубль Андронова помог СКА победить «Северсталь» в турнире Пучкова

СКА обыграл «Северсталь» в товарищеском матче на турнире имени Николая Пучкова — 5:3. Игра проходила в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге.

У питерской команды в этой встрече дубль оформил Сергей Андронов и еще по голу забили Евгений Кузнецов, Владимир Алистров и Михаил Воробьев. У череповецкого клуба шайбы забросили Александр Скоренов, Егор Степанов и Алексей Кручинин.

Предсезонный турнир имени Пучкова проходит с 22 по 29 августа.

Турнир имени Н.Г. Пучкова

СКА (Санкт-Петербург) — «Северсталь» (Череповец) — 5:3 (2:2, 2:1, 1:0)

Голы: Скоренов — 1 (Иванцов, Марин), 1:26 — 0:1. Андронов — 1 (Земченок, Бардаков), 4:52 — 1:1. Кузнецов — 1 (Рендулич, Толчинский), 6:21 — 2:1. Степанов — 3 (Иванцов, Т. Давыдов), 7:29 — 2:2. Алистров — 1 (бол., Рендулич, Хайруллин), 22:46 — 3:2. Кручинин — 3 (мен., Т. Давыдов, Самойлов), 32:12 — 3:3. Воробьев — 1 (Хайруллин), 32:26 — 4:3. Андронов — 2 (п.в., Воробьев, Зайцев), 59:58 — 5:3.

Вратари: Плешков (Серебряков, 7:29) — Самойлов (59:06 — 59:58).

Штраф: 6 — 14.

Броски: 35 (7+16+12) — 26 (12+6+8).

Судьи: Кочетов, Ромасько.

27 августа. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 7634 зрителя.