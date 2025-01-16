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Сегодня, 18:00

СКА — «Северсталь»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

СКА и «Северсталь» будут играть в регулярном чемпионате КХЛ 16 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК СКА, Telegram
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Матч СКА — «Северсталь» в FONBET чемпионате КХЛ пройдет в четверг, 16 января. Игра на льду «СКА Арены» в Санкт-Петербурге начнется в 19.30 по московскому времени.

Прямая трансляция встречи пройдет на онлайн-платформе «Кинопоиск» и официальном сайте лиги. Все игры СКА в КХЛ можно смотреть на санкт-петербургском телеканале «78»

Отслеживайте ключевые события и результат игры СКА — «Северсталь» в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 СКА провел 44 матча и набрал 55 очков, в предыдущей игре питерские армейцы уступили «Локомотиву» (3:4 ОТ). У «Северстали» — 45 матчей и 55 очков, во вторник череповчане проиграли московскому «Динамо» (2:3).

КХЛ
ХК Северсталь
ХК СКА
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