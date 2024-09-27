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Сегодня, 18:00

СКА — «Северсталь»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

СКА и «Северсталь» встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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СКА и «Северсталь» встретятся в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ в пятницу, 27 сентября. Игра будет проходить в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге, начало — в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч будут показывать канал «КХЛ», онлайн-платформа «Кинопоиск» (по подписке), а также местный телеканал «78» (для жителей Санкт-Петербурга).

Ключевые события игры СКА — «Северсталь» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

В этом регулярном чемпионате КХЛ СКА набрал 11 очков в 8 играх, а «Северсталь» — 10 очков в 9 играх.

В сезоне-2023/24 «Северсталь» вылетела в первом раунде Кубка Гагарина после серии со «Спартаком» (1-4), а СКА — в четвертьфинале после противостояния с «Автомобилистом» (1-4).

Месяц назад СКА обыграл «Северсталь» (5:3) в товарищеском матче.

Хоккей
КХЛ
ХК Северсталь
ХК СКА

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