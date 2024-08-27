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Сегодня, 17:30

СКА — «Северсталь»: смотреть трансляцию матча турнира имени Пучкова

Трансляция матча СКА — «Северсталь» начнется в 19:25 мск
Александр Иткин
редактор интернет отдела
ХК СКА.
Фото ХК СКА
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СКА и «Северсталь» встретятся в матче турнира имени Николая Пучкова во вторник, 27 августа. Игра пройдет в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге, стартовое вбрасывание состоится в 19:30 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет телеканал КХЛ. Трансляция начнется за пять минут до игры.

Турнир имени Пучкова проходит с 22 по 29 августа в Санкт-Петербурге в Хоккейном городе и в Ледовом дворце. В турнире также принимают участие «Ак Барс», «Куньнуль», «Сочи» и олимпийская сборная России.

Предсезонный хоккейный турнир в Ленинграде был учрежден в конце 60-х и проводился до 1991 года. С 2007 года турнир стал носить имя Николая Пучкова.

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ХК СКА
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