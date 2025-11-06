6 ноября, 16:50
СКА и «Шанхай Дрэгонс» встретятся в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в четверг, 6 ноября. Матч пройдет в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.30 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями игры СКА — «Шанхай Дрэгонс» можно в матч-центре на сайте «СЭ».
Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск» и официальном сайте КХЛ. В Санкт-Петербурге все матчи СКА показывает телеканал «78».
Армейцы из Санкт-Петербурга набрали 20 очков в 21 матче и занимают девятое место в Западной конференции. «Драконы» с 25 очками в 21 игре идут на седьмой строчке «Запада».
Регулярный чемпионат КХЛ сезона 2025/2026 проходит с 5 сентября по 20 марта.
Archon
Ееее-бать мой дряхлый организЬм..Лариосик опять сливается,даже фарм-клубу... Игоряша...Тебя повесят..))) З.ы. в "Шанхае",оказывается,тоже есть Кузнецов)) Но не такая понтовая пьянь,как в "Металлурге",которого Разин даже не выпускает !))
06.11.2025