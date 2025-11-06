СКА и «Шанхай Дрэгонс» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 6 ноября

СКА и «Шанхай Дрэгонс» встретятся в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в четверг, 6 ноября. Матч пройдет в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.30 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

6 ноября, 19:30. Ледовый дворец (Санкт-Петербург) СКА Шанхай Дрэгонс

Следить за ключевыми событиями игры СКА — «Шанхай Дрэгонс» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск» и официальном сайте КХЛ. В Санкт-Петербурге все матчи СКА показывает телеканал «78».

Армейцы из Санкт-Петербурга набрали 20 очков в 21 матче и занимают девятое место в Западной конференции. «Драконы» с 25 очками в 21 игре идут на седьмой строчке «Запада».

Регулярный чемпионат КХЛ сезона 2025/2026 проходит с 5 сентября по 20 марта.