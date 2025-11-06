Три очка Мерфи принесли СКА победу над «Шанхаем»

6 ноября, 21:58
СКА на своем льду обыграл «Шанхай Дрэгонс» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:2 ОТ.
У хозяев 3 (2+1) очка набрал Тревор Мерфи, также шайбу забросил Матвей Поляков. У китайской команды голы забили Кевин Лабанк и Владимир Кузнецов.
СКА набрал 22 очка и занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, «Шанхай» с 26 очками — на седьмой строчке «Запада».
Бустег
ну у китайцев бюджет меньше чем у СКА якобы, но денег на аренду СКА-Арены у СКА нет, а у "китайцев" - есть, вот такая загогулина понимаешь
07.11.2025
alexb2025personal
По потерянным даже опережают ЦСКА. Вот как у Ларионова здорово получается.
07.11.2025
Lars Berger
С этим согласен - на 100%. Ходил практически на все матчи СКА-Нева, когда там "выступал" этот гений... И видел живьём его "игру"... Абсолютная серость.
07.11.2025
AndreyV
Да про кубок все понятно, но начинать "построение" с того, чтобы тащить сына с друзьями... Младший Ларионов ни чета старшему. Средний игрок для средней команды. Походу такую и строит.
07.11.2025
Yashma Inv1
Вот-вот. Не отрабатывает он ни время своё, ни зарплату.
07.11.2025
Желтый полосатик
Дайте Профессору поработать спокойно!
06.11.2025
Вездесущий
топчики!
06.11.2025
Lars Berger
Болельщиков-армейцев - с победой. Согласитесь, трудно спрашивать с Ларионова за годы карточных домиков на песке, что строил "Борисыч"...) Вряд ли среди адекватных болельщиков найдутся много тех, кто думал, что Ларионов придёт и эту "эпоху" разгребёт за считанные недели...) Не думаю, что в этом сезоне мы выиграем Кубок, но в плей-офф будем не подарком для каждого - точно. Новая команда только строится!..
06.11.2025
Kirill Boglovsky
Насчет своего льда есть большие сомнения - свой лед у вас как раз и отжали китайцы )
06.11.2025
fan_89
Посмотри вторую шайбу Шанхая. После такого надо надолго на лавку сажать. А "профессор" не только своего сынка на лавку не усадил, а ещё и систематически на большинство выпускал.
06.11.2025
Andrey Sakharov
Ску в вхл)
06.11.2025
Yashma Inv1
В Ларионова пока еще верю. Хотя кумовство осадок оставляет. И ладно бы младший показывал что-то дельное, а то ведь у него статистика совсем плохая при том времени, которое ему доверяют.
06.11.2025
Семён Фадеич
СКА с победой!
06.11.2025