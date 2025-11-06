Видео
6 ноября, 21:58

Три очка Мерфи принесли СКА победу над «Шанхаем»

Сергей Ярошенко

СКА на своем льду обыграл «Шанхай Дрэгонс» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:2 ОТ.

У хозяев 3 (2+1) очка набрал Тревор Мерфи, также шайбу забросил Матвей Поляков. У китайской команды голы забили Кевин Лабанк и Владимир Кузнецов.

СКА набрал 22 очка и занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, «Шанхай» с 26 очками — на седьмой строчке «Запада».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
6 ноября, 19:30. Ледовый дворец (Санкт-Петербург)
СКА
Шанхай Дрэгонс
14

  • Бустег

    ну у китайцев бюджет меньше чем у СКА якобы, но денег на аренду СКА-Арены у СКА нет, а у "китайцев" - есть, вот такая загогулина понимаешь

    07.11.2025

  • alexb2025personal

    По потерянным даже опережают ЦСКА. Вот как у Ларионова здорово получается.

    07.11.2025

  • Lars Berger

    С этим согласен - на 100%. Ходил практически на все матчи СКА-Нева, когда там "выступал" этот гений... И видел живьём его "игру"... Абсолютная серость.

    07.11.2025

  • AndreyV

    Да про кубок все понятно, но начинать "построение" с того, чтобы тащить сына с друзьями... Младший Ларионов ни чета старшему. Средний игрок для средней команды. Походу такую и строит.

    07.11.2025

  • Yashma Inv1

    Вот-вот. Не отрабатывает он ни время своё, ни зарплату.

    07.11.2025

  • Желтый полосатик

    Дайте Профессору поработать спокойно!

    06.11.2025

  • Вездесущий

    топчики!

    06.11.2025

  • Lars Berger

    Болельщиков-армейцев - с победой. Согласитесь, трудно спрашивать с Ларионова за годы карточных домиков на песке, что строил "Борисыч"...) Вряд ли среди адекватных болельщиков найдутся много тех, кто думал, что Ларионов придёт и эту "эпоху" разгребёт за считанные недели...) Не думаю, что в этом сезоне мы выиграем Кубок, но в плей-офф будем не подарком для каждого - точно. Новая команда только строится!..

    06.11.2025

  • Kirill Boglovsky

    Насчет своего льда есть большие сомнения - свой лед у вас как раз и отжали китайцы )

    06.11.2025

  • fan_89

    Посмотри вторую шайбу Шанхая. После такого надо надолго на лавку сажать. А "профессор" не только своего сынка на лавку не усадил, а ещё и систематически на большинство выпускал.

    06.11.2025

  • Andrey Sakharov

    Ску в вхл)

    06.11.2025

  • Yashma Inv1

    В Ларионова пока еще верю. Хотя кумовство осадок оставляет. И ладно бы младший показывал что-то дельное, а то ведь у него статистика совсем плохая при том времени, которое ему доверяют.

    06.11.2025

  • Семён Фадеич

    СКА с победой!

    06.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Хоккей
    КХЛ
    ХК СКА
    ХК Шанхай Дрэгонс (Куньлунь Ред Стар)
