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Сегодня, 21:48

Гол Никишина принес СКА победу над «Сибирью»

Ана Горшкова
Корреспондент
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СКА обыграл «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:0.

Единственную шайбу в матче забросил Александр Никишин в первом периоде.

СКА следующий матч проведет 19 февраля против «Трактора». «Сибирь» 18 февраля сыграет на выезде с «Салаватом Юлаевым».

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Гол: Никишин — 11 (бол., Ожиганов, Гусев), 10:19 — 1:0.

Вратари: Николаев — Красоткин.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 31 (17+8+6) — 27 (7+8+12).

Судьи: Бирин, Юдаков.

16 февраля. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 12223 зрителя.

ХК Сибирь
ХК СКА
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