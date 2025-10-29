Видео
29 октября, 17:00

СКА — «Сибирь»: онлайн-трансляция матча КХЛ

СКА и «Сибирь» сыграют в чемпионате КХЛ 29 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК СКА, Telegram

СКА и «Сибирь» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 29 октября. Игра в спортивном комплексе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге начнется в 19.30 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
29 октября, 19:30. Ледовый дворец (Санкт-Петербург)
СКА
Сибирь

Трансляцию матча в прямом эфире организуют онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт КХЛ. Для жителей Санкт-Петербурга матч также покажут на канале «78», для новосибирцев — на местном канале «ОТС».

Отслеживайте ключевые события и результат игры СКА — «Сибирь» в матч-центре на нашем сайте.

В регулярном чемпионате КХЛ-2025/26 СКА провел 18 матчей, набрал 18 очков и занимает девятое место на «Западе». «Сибирь» с 16 очками после 18 игр идет 10-й в Восточной конференции.

КХЛ
ХК Сибирь
ХК СКА
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
