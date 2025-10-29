СКА и «Сибирь» сыграют в чемпионате КХЛ 29 октября

СКА и «Сибирь» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 29 октября. Игра в спортивном комплексе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге начнется в 19.30 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

29 октября, 19:30. Ледовый дворец (Санкт-Петербург) СКА Сибирь

Трансляцию матча в прямом эфире организуют онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт КХЛ. Для жителей Санкт-Петербурга матч также покажут на канале «78», для новосибирцев — на местном канале «ОТС».

Отслеживайте ключевые события и результат игры СКА — «Сибирь» в матч-центре на нашем сайте.

В регулярном чемпионате КХЛ-2025/26 СКА провел 18 матчей, набрал 18 очков и занимает девятое место на «Западе». «Сибирь» с 16 очками после 18 игр идет 10-й в Восточной конференции.