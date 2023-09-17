СКА проиграл «Сибири», потерпев пятое поражение подряд в КХЛ

СКА на своей арене проиграл «Сибири» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 1:2.

У хозяев единственную шайбу забросил Валентин Зыков. За новосибирский клуб дубль оформил Тэйлор Бек.

Для команды Романа Ротенберга это поражение стало 5-м подряд в чемпионате.

В следующей игре СКА дома сыграет против «Северстали» 20 сентября, «Сибирь» встретится в Новосибирске с «Авангардом» 21 сентября.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)

Голы: Бек — 2, 3:56 — 0:1. Бек — 3 (бол., Аланов), 19:29 — 0:2. Зыков — 1, 35:24 — 1:2.

Вратари: Иванов (57:31) — Красоткин.

Штраф: 12 — 14.

Броски: 44 (14+15+15) — 20 (9+9+2).