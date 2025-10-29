Видео
29 октября, 21:47

СКА выиграл у «Сибири»

Руслан Минаев

СКА дома победил «Сибирь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2.

У хозяев шайбы забросили Матвей Короткий, Егор Савиков и Сергей Плотников. У гостей голы забили Иван Чехович и Владимир Ткачев.

СКА набрал 20 очков и занимает 9-е место в таблице Западной конференции. «Сибирь» с 16 очками замыкает таблицу «Восток».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
29 октября, 19:30. Ледовый дворец (Санкт-Петербург)
СКА
Сибирь

16

  • Симон Вирсаладзе

    Уря

    30.10.2025

  • Бустег

    выиграть то выиграл, но не убедил.Вратари не тащат, бросков много, но как-то все бестолково.В любом случае, чтобы подняться выше 9 места надо обыгрывать Локомотив, Динамо, Спартак, Торпедо, Драконов и так далее.

    30.10.2025

  • Mick Shelby

    Спасибо, это моя опечатка.

    30.10.2025

  • Gordon

    Только выиграл, а не выиграло. СКА расшифровывается как спортивный клуб армии. И, пусть к армии он давно не относится, расшифровка никуда не делась.

    30.10.2025

  • Gordon

    Написано же - Короткий, Савиков и Плотников)

    30.10.2025

  • Андрей Недобрый

    СКА дома победил «Сибирь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 1:0. Хотелось бы узнать у "афтора", кто забил ту единственную шайбу в матче?

    29.10.2025

  • Вадим Антропов

    Полнейшая ЛАЖА и по штрафным минутам (.

    29.10.2025

  • Вадим Антропов

    Как говорил тов Сухов:- Это вряд ли! Взгляни (те) на календарь = Это вам не Сочи с Ладой обыгрывать...

    29.10.2025

  • Вадим Антропов

    СЕНСАЦИЯ!!! Наконец-то! СКА с 10-й попытки выигрывает матч, по ходу которого счёт был (1-1) = = До этого 8 были проиграны, а ещё в одном Педан дорвал сетку ворот в Ледовом и никто этого не заметил по ходу встречи... С Победой Всех Наших ))):hockey::hockey::hockey::hockey::hockey::hockey: :beer::beers::beer::beers::beer::beers:

    29.10.2025

  • Mick Shelby

    Обычно после литры выпитой в глазах двоится, а в данном случае наоборот.

    29.10.2025

  • AnTaras

    Всех с победой. Может всё понемножку и наладится.

    29.10.2025

  • Mick Shelby

    Несмотря на тяжёлое наследство Романа Борисовича, СКА выиграло. С трудовой победой!

    29.10.2025

  • tatarin

    "СКА дома победил «Сибирь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 1:0." ============================================================ Автор хорошо отметил победу питерцев!

    29.10.2025

  • fan_89

    Тема с детьми зашла. Рядовой матч получил свою изюминку.

    29.10.2025

  • fan_89

    Болельщиков СКА с победой!

    29.10.2025

    КХЛ
    ХК Сибирь
    ХК СКА
