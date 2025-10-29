СКА выиграл у «Сибири»

СКА дома победил «Сибирь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2. У хозяев шайбы забросили Матвей Короткий, Егор Савиков и Сергей Плотников. У гостей голы забили Иван Чехович и Владимир Ткачев. СКА набрал 20 очков и занимает 9-е место в таблице Западной конференции. «Сибирь» с 16 очками замыкает таблицу «Восток». FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

29 октября, 19:30. Ледовый дворец (Санкт-Петербург) СКА Сибирь

Симон Вирсаладзе Уря 30.10.2025

Бустег выиграть то выиграл, но не убедил.Вратари не тащат, бросков много, но как-то все бестолково.В любом случае, чтобы подняться выше 9 места надо обыгрывать Локомотив, Динамо, Спартак, Торпедо, Драконов и так далее. 30.10.2025

Mick Shelby Спасибо, это моя опечатка. 30.10.2025

Gordon Только выиграл, а не выиграло. СКА расшифровывается как спортивный клуб армии. И, пусть к армии он давно не относится, расшифровка никуда не делась. 30.10.2025

Gordon Написано же - Короткий, Савиков и Плотников) 30.10.2025

Андрей Недобрый СКА дома победил «Сибирь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 1:0. Хотелось бы узнать у "афтора", кто забил ту единственную шайбу в матче? 29.10.2025

Вадим Антропов Полнейшая ЛАЖА и по штрафным минутам (. 29.10.2025

Вадим Антропов Как говорил тов Сухов:- Это вряд ли! Взгляни (те) на календарь = Это вам не Сочи с Ладой обыгрывать... 29.10.2025

Вадим Антропов СЕНСАЦИЯ!!! Наконец-то! СКА с 10-й попытки выигрывает матч, по ходу которого счёт был (1-1) = = До этого 8 были проиграны, а ещё в одном Педан дорвал сетку ворот в Ледовом и никто этого не заметил по ходу встречи... С Победой Всех Наших ))):hockey::hockey::hockey::hockey::hockey::hockey: :beer::beers::beer::beers::beer::beers: 29.10.2025

Mick Shelby Обычно после литры выпитой в глазах двоится, а в данном случае наоборот. 29.10.2025

AnTaras Всех с победой. Может всё понемножку и наладится. 29.10.2025

Mick Shelby Несмотря на тяжёлое наследство Романа Борисовича, СКА выиграло. С трудовой победой! 29.10.2025

tatarin "СКА дома победил «Сибирь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 1:0." ============================================================ Автор хорошо отметил победу питерцев! 29.10.2025

fan_89 Тема с детьми зашла. Рядовой матч получил свою изюминку. 29.10.2025