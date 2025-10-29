СКА выиграл у «Сибири»

29 октября, 21:47
СКА дома победил «Сибирь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2.
У хозяев шайбы забросили Матвей Короткий, Егор Савиков и Сергей Плотников. У гостей голы забили Иван Чехович и Владимир Ткачев.
СКА набрал 20 очков и занимает 9-е место в таблице Западной конференции. «Сибирь» с 16 очками замыкает таблицу «Восток».
Симон Вирсаладзе
Уря
30.10.2025
Бустег
выиграть то выиграл, но не убедил.Вратари не тащат, бросков много, но как-то все бестолково.В любом случае, чтобы подняться выше 9 места надо обыгрывать Локомотив, Динамо, Спартак, Торпедо, Драконов и так далее.
30.10.2025
Mick Shelby
Спасибо, это моя опечатка.
30.10.2025
Gordon
Только выиграл, а не выиграло. СКА расшифровывается как спортивный клуб армии. И, пусть к армии он давно не относится, расшифровка никуда не делась.
30.10.2025
Gordon
Написано же - Короткий, Савиков и Плотников)
30.10.2025
Андрей Недобрый
СКА дома победил «Сибирь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 1:0. Хотелось бы узнать у "афтора", кто забил ту единственную шайбу в матче?
29.10.2025
Вадим Антропов
Полнейшая ЛАЖА и по штрафным минутам (.
29.10.2025
Вадим Антропов
Как говорил тов Сухов:- Это вряд ли! Взгляни (те) на календарь = Это вам не Сочи с Ладой обыгрывать...
29.10.2025
Вадим Антропов
СЕНСАЦИЯ!!! Наконец-то! СКА с 10-й попытки выигрывает матч, по ходу которого счёт был (1-1) = = До этого 8 были проиграны, а ещё в одном Педан дорвал сетку ворот в Ледовом и никто этого не заметил по ходу встречи... С Победой Всех Наших ))):hockey::hockey::hockey::hockey::hockey::hockey: :beer::beers::beer::beers::beer::beers:
29.10.2025
Mick Shelby
Обычно после литры выпитой в глазах двоится, а в данном случае наоборот.
29.10.2025
AnTaras
Всех с победой. Может всё понемножку и наладится.
29.10.2025
Mick Shelby
Несмотря на тяжёлое наследство Романа Борисовича, СКА выиграло. С трудовой победой!
29.10.2025
tatarin
"СКА дома победил «Сибирь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 1:0." ============================================================ Автор хорошо отметил победу питерцев!
29.10.2025
fan_89
Тема с детьми зашла. Рядовой матч получил свою изюминку.
29.10.2025
fan_89
Болельщиков СКА с победой!
29.10.2025