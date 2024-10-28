СКА примет «Сибирь» в FONBET чемпионате КХЛ в понедельник, 28 октября. Матч пройдет в спортивно-концертном комплексе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и начнется в 19.30 по московскому времени.

Встречу СКА — «Сибирь» в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также матч можно посмотреть на каналах «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальном сайте лиги, жителям регионов команд — на санкт-петербургском канале «78» и новосибирском канале «ОТС».

Ключевые события и результат игры СКА — «Сибирь» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

СКА в регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 провел 20 матчей и набрал 29 очков, предыдущим соперником питерских армейцев был «Спартак» (5:2 в Москве). У «Сибири» 18 игр и 19 очков, в предыдущем матче новосибирцы уступили «Барысу» (1:3 на своем льду).