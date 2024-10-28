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Сегодня, 18:00

СКА — «Сибирь»: смотреть матч КХЛ онлайн

СКА примет «Сибирь» в регулярном чемпионате КХЛ 28 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Главный тренер СКА Роман Ротенберг и его игроки.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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СКА примет «Сибирь» в FONBET чемпионате КХЛ в понедельник, 28 октября. Матч пройдет в спортивно-концертном комплексе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и начнется в 19.30 по московскому времени.

Встречу СКА — «Сибирь» в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также матч можно посмотреть на каналах «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальном сайте лиги, жителям регионов команд — на санкт-петербургском канале «78» и новосибирском канале «ОТС».

Ключевые события и результат игры СКА — «Сибирь» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

СКА в регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 провел 20 матчей и набрал 29 очков, предыдущим соперником питерских армейцев был «Спартак» (5:2 в Москве). У «Сибири» 18 игр и 19 очков, в предыдущем матче новосибирцы уступили «Барысу» (1:3 на своем льду).

ХК Сибирь
ХК СКА

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