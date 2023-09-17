Сегодня, 15:45
СКА и «Сибирь» в воскресенье, 17 сентября, проведут матч ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ 2023 / 2024. Игра состоится в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге, начало — в 17.00 по московскому времени.
Прямой эфир матча СКА — «Сибирь» доступен на телеканале КХЛ ТВ, а также сайте КХЛ. Трансляция начнется в 16.45 по московскому времени.
Кроме этого, смотреть матч СКА — «Сибирь» можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «ОККО Спорт». Начало эфира — в 16.45 по московскому времени.
Ключевые события игры СКА — «Сибирь» доступны в матч-центре на сайте «СЭ».
СКА после старта регулярного чемпионата КХЛ 2023 / 2024 одержал две победы и затем потерпел четыре поражения подряд. Петербуржцы занимают десятое место в турнирной таблице Западной конференции.
«Сибирь» после поражения от «Сочи» (2:4) на выезде опустилась на десятое место в Восточной конференции, всего в шести матчах клуб из Новосибирска набрал 5 очков.
|Западная конференция
|И
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|П
|О
|1
|Торпедо
|6
|5
|1
|10
|2
|Динамо М
|7
|5
|2
|10
|3
|Спартак
|7
|4
|3
|9
|4
|Сочи
|7
|4
|3
|8
|5
|Локомотив
|6
|4
|2
|8
|6
|Куньлунь РС
|8
|4
|4
|8
|7
|Северсталь
|5
|3
|2
|7
|8
|ЦСКА
|7
|3
|4
|7
|9
|Динамо Мн
|6
|2
|4
|5
|10
|СКА
|6
|2
|4
|4
|11
|Витязь
|7
|1
|6
|2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|7
|5
|2
|11
|2
|Ак Барс
|7
|5
|2
|10
|3
|Авангард
|6
|5
|1
|10
|4
|Трактор
|7
|4
|3
|9
|5
|Автомобилист
|7
|4
|3
|9
|6
|Лада
|7
|3
|4
|7
|7
|Сал. Юлаев
|5
|3
|2
|6
|8
|Амур
|6
|3
|3
|6
|9
|Барыс
|6
|1
|5
|5
|10
|Сибирь
|6
|2
|4
|5
|11
|Адмирал
|6
|1
|5
|4
|12
|Нефтехимик
|6
|1
|5
|3
|17.09
|17:00
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СКА – Сибирь
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