СКА и «Сибирь» в воскресенье, 17 сентября, проведут матч ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ 2023 / 2024. Игра состоится в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге, начало — в 17.00 по московскому времени.

Прямой эфир матча СКА — «Сибирь» доступен на телеканале КХЛ ТВ, а также сайте КХЛ. Трансляция начнется в 16.45 по московскому времени.

Кроме этого, смотреть матч СКА — «Сибирь» можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «ОККО Спорт». Начало эфира — в 16.45 по московскому времени.

Ключевые события игры СКА — «Сибирь» доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

СКА после старта регулярного чемпионата КХЛ 2023 / 2024 одержал две победы и затем потерпел четыре поражения подряд. Петербуржцы занимают десятое место в турнирной таблице Западной конференции.

«Сибирь» после поражения от «Сочи» (2:4) на выезде опустилась на десятое место в Восточной конференции, всего в шести матчах клуб из Новосибирска набрал 5 очков.